Франция запретит ультраправую турецкую группу "Серые волки" после того, как памятный знак о геноциде армян вблизи Лиона был осквернен протурецкими лозунгами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что официально предложит распустить группу в среду во время еженедельного заседания правительства.

"Группа заслуживает роспуска, то есть участники больше не смогут собираться, претендовать на встречу или принимать меры от имени группы, или если они это сделают, их могут оштрафовать", - сказал Дарманен депутатам во время слушаний.

Поскольку группа является международной организацией, запрет ограничит только ее деятельность во Франции.

На мемориале в память о геноциде армян неподалеку от Лиона неизвестные нарисовали желтое граффити под названием "Серые волки рядом" с буквами "RTE" - инициалами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На прошлой неделе четыре человека вблизи Лиона получили ранения в столкновениях с турецкими националистами и армянами, которые протестовали против Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как известно, напряженность между Францией и Турцией усилилась недавно после обещания президента Франции Эммануэля Макрона защищать светские ценности и бороться с радикальным исламом. Он описал ислам как религию, которая "переживает кризис" во всем мире.

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