"Наше диво": в Ізмірі врятували 4-річну дівчинку через 91 годину після землетрусу

Турецькі рятувальники врятували ще одну дитину з-під завалів після землетрусу силою 6,6 бала в провінції Ізмір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Чотирирічна Айда Гезгін провела під завалами 91 годину. Дівчинку вдалося врятувати після того, як рятувальні бригади почули її крики під уламками будівлі в районі Байракли в Ізмірі.

Нусрет Аксой, працівник служби порятунку з муніципалітету району Кадикей в Стамбулі, повідомив журналістам, що дівчинку знайшли на кухні, вона застрягла перед посудомийною машиною.

Він сказав, що Гезгін була в свідомості на момент її порятунку. Рятувальні бригади продовжують шукати постраждалих під завалами п’яти житлових будинків.

"Ім'я нашого дива після 91 години - Айда. Дякувати Богу", - написав у Twitter міністр навколишнього середовища і урбанізації Мурат Курум.

91 saat sonraki mucizemizin ismi Ayda.

Şükürler olsun. pic.twitter.com/33IEtbHZ6t — Murat KURUM (@murat_kurum) November 3, 2020

Нагадаємо, 2 листопада з-під завалів зруйнованого землетрусом будинку в Ізмірі через 65 годин після стихійного лиха врятували живою 3-річну дівчинку.

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Егейському регіоні Туреччини зросла до 100.

147 постраждалих все ще перебувають на лікуванні, тоді як ще 847 виписані із лікарень.