"Наше чудо": в Измире спасли 4-летнюю девочку через 91 час после землетрясения

Турецкие спасатели спасли еще одного ребенка из-под завалов после землетрясения силой 6,6 балла в провинции Измир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Четырехлетняя Айда Гезгин провела под завалами 91 час. Девочку удалось спасти после того, как спасательные бригады услышали крики под обломками здания в районе Байраклы в Измире.

Нусрет Аксой, работник службы спасения из муниципалитета района Кадыкей в Стамбуле, сообщил журналистам, что девочку нашли на кухне, она застряла перед посудомоечной машиной.

Он сказал, что девочка была в сознании на момент спасения. Спасательные бригады продолжают искать пострадавших под завалами пяти жилых домов.

"Имя нашего чуда после 91 часа - Айда. Слава Богу", - написал в Twitter министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум.

91 saat sonraki mucizemizin ismi Ayda.

Şükürler olsun. pic.twitter.com/33IEtbHZ6t — Murat KURUM (@murat_kurum) November 3, 2020

Напомним, 2 ноября из-под завалов разрушенного землетрясением дома в Измире через 65 часов после стихийного бедствия спасли живой трехлетнюю девочку.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Эгейском регионе Турции возросло до 100.

147 пострадавших все еще находятся на лечении, тогда как еще 847 выписаны из больниц.