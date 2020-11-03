Теракт у Ніцці: поліція затримала ще 4 підозрюваних

Французька поліція затримала ще чотирьох осіб, які могли бути спільниками нападника, який напав на вірян у Соборі Богоматері в Ніцці і смертельно поранив трьох.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела у слідчих органах, пише "Європейська правда".

Усіх чотирьох затримали на території департаменту Валь-д’Уаз, що входить до столичного регіону Іль-де-Франс.

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Одного з них, чоловіка віком 29 років, підозрюють у тому, що він був на зв’язку з нападником. Ще троє, віком від 23 до 45 років, перебували у його домівці, тому також опинилися під підозрою.

З шести осіб, яких раніше взяли під варту за підозрою у причетності до теракту, майже всіх вже відпустили - крім 29-річного громадянина Тунісу, який, імовірно, разом з нападником прибув з рідної країни до берегів Італії та вирушив з ним до Франції.

Нагадаємо, сам екстреміст під час затримання отримав важкі поранення і перебуває у лікарні.

Теракт в соборі Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. За два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.