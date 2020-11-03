Теракт в Ницце: полиция задержала еще 4 подозреваемых

Французская полиция задержала еще четырех человек, которые могли быть сообщниками того, кто напал на верующих в Соборе Богоматери в Ницце и смертельно ранил троих.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в следственных органах, пишет "Европейская правда".

Всех четырех задержали на территории департамента Валь-д'Уаз, что входит в столичный регион Иль-де-Франс.

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Один из них, мужчина в возрасте 29 лет, подозревают в том, что он был на связи с нападавшим. Еще трое в возрасте от 23 до 45 лет, находились в его доме, поэтому также оказались под подозрением.

Из шести человек, которые ранее взяли под стражу по подозрению в причастности к теракту, почти всех уже отпустили - кроме 29-летнего гражданина Туниса, который, вероятно, вместе с нападающим прибыл из родной страны к берегам Италии и отправился с ним во Францию.

Напомним, сам экстремист при задержании получил тяжелые ранения и находится в больнице.

Теракт в соборе Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.