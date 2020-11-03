"Нам є про що поговорити": Додон, який програв у 1-му турі, викликав суперницю на дебати

Чинний президент Молдови Ігор Додон, який у першому турі програв Майї Санду, викликав її на дебати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Ігор Додон оголосив, що починає виборчу кампанію перед другим туром президентських виборів, і закликав голосувати за нього. Він заявив, що Майя Санду не впорається з проблемами у державі і, мовляв, тільки він зможе забезпечити продовження реформ та зберегти мир у Молдові.

"Я готовий обговорювати ці теми у рамках дебатів з пані Санду. Прошу мій штаб сконтактувати зі штабом моєї конкурентки та назначити місце, час і формат. Нам не потрібні щоденні зустрічі - однієї чи двох буде достатньо, на нейтральних платформах, щоб висловити свою думку. Нам є про що поговорити - приготуйтеся", - заявив Ігор Додон.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся у неділю, 1 листопада. У ньому з результатом 36,2% перемогла Майя Санду. Ігор Додон отримав 32,6%.

Одним з вирішальних факторів на користь Майї Санду стала величезна явка на закордонних дільницях, де вона має традиційно високу підтримку, та низька явка у Молдові.

Детальніше про це читайте у статті: Подолати Додона: як діаспора та блокада Придністров'я змінили переможця виборів у Молдові.