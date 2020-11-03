"Нам есть о чем поговорить": Додон, проигравший в первом туре, вызвал соперницу на дебаты

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который в первом туре проиграл Майе Санду, вызвал ее на дебаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Игорь Додон объявил, что начинает избирательную кампанию перед вторым туром президентских выборов, и призвал голосовать за него. Он заявил, что Майя Санду не справится с проблемами в государстве и, мол, только он сможет обеспечить продолжение реформ и сохранить мир в Молдове.

"Я готов обсуждать эти темы в рамках дебатов с госпожой Санду. Прошу мой штаб связаться со штабом моей конкурентки и назначить место, время и формат. Нам не нужны ежедневные встречи - одной или двух будет достаточно, на нейтральных платформах, чтобы высказать свое мнение. Нам есть о чем поговорить - приготовьтесь", - заявил Игорь Додон.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся в воскресенье, 1 ноября. В нем с результатом 36,2% победила Майя Санду. Игорь Додон получил 32,6%.

Одним из решающих факторов в пользу Майи Санду стала огромная явка на зарубежных участках, где она традиционно получает высокую поддержку, и низкая явка в Молдове.

Подробнее об этом читайте в статье: Одолеть Додона: как диаспора и блокада Приднестровья изменили победителя выборов в Молдове