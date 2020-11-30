"Ситуація погана": прем'єр Латвії запропонував посилити коронавірусні обмеження

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш вимагатиме продовжити режим надзвичайної ситуації для обмеження поширення COVID-19.

Про це він заявив у зверненні до громадян в неділю ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Також прем'єр попросить уряд прийняти більш суворі правила для обмеження поширення коронавірусу.

"Друзі, ситуація погана! Ми вже вісім тижнів спостерігаємо, як збільшується захворюваність на COVID-19, і, на жаль, збільшується і смертність", - сказав прем'єр, назвавши поточну ситуацію найсерйознішою кризою, яку Латвія переживала після відновлення незалежності.

За його словами, поки немає ніяких ознак того, що зростання захворюваності в Латвії сповільнюється, але при цьому система охорони здоров'я перебуває на межі краху.

"Нам треба діяти!" - додав Каріньш, підкресливши, що кращий спосіб перемогти вірус - дотримуватися заходів безпеки, щоб взагалі не захворіти.

У суботу в Латвії були госпіталізовані 44 хворих на COVID-19, всього в лікарнях перебувають 510 осіб з коронавірусом. За минулу добу в країні підтверджено 414 нових випадків, померли чотири людини.

Минулого тижня Латвія у зв’язку з епідемією посилила карантинні обмеження у 12 районах навколо столиці.