"Ситуация плохая": премьер Латвии предложил усилить коронавирусные ограничения

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш потребует продлить режим чрезвычайной ситуации для ограничения распространения COVID-19.

Об этом он заявил в обращении к гражданам в воскресенье вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Также премьер попросит правительство принять более строгие правила для ограничения распространения коронавируса.

"Друзья, ситуация плохая! Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость COVID-19, и, к сожалению, увеличивается и смертность", - сказал премьер, назвав текущую ситуацию самым серьезным кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что рост заболеваемости в Латвии замедляется, но при этом система здравоохранения находится на грани краха.

"Нам надо действовать!" - добавил Кариньш, подчеркнув, что наилучший способ победить вирус - соблюдать меры безопасности, чтобы вообще не заболеть.

В субботу в Латвии были госпитализированы 44 больных COVID-19, всего в больницах находятся 510 человек с коронавирусов. За минувшие сутки в стране подтверждено 414 новых случаев, умерли четыре человека.

На прошлой неделе Латвия в связи с эпидемией усилила карантин в 12 районах вокруг столицы.