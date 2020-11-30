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Перший міністр Шотландії через коронавірус відмовиться від різдвяної вечері з батьками

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:57

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що цього року відмовиться від вечері зі своїми батьками на Різдво, щоб не наражати їх на ризик в умовах епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі програми BBC Radio 4's Today. 

"Я не бачила моїх батьків аж з липня місяця. Я дуже хотіла би побачити їх сьогодні і на Різдво, але не хочу наражати їх на ризик - тим більше, коли вже невдовзі ми отримаємо вакцину", - сказала Нікола Стерджен.

Вона додала, що вони з батьками можливо зустрінуться надворі поспілкуватися і прогулятися - тому що так безпечніше, але спільної вечері вдома точно не буде. 

Як вже повідомлялося, раніше уряд Шотландії оприлюднив рекомендації та правила щодо святкування Різдва

Згідно з ними, членам родини, які живуть окремими домогосподарствами, можна буде святкувати разом - але компаніями не більше 8 осіб, не враховуючи дітей віком до 12 років, та не більш як з трьох домогосподарств. Зустрічатися у такому форматі можна буде вдома, надворі або у церкві.

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