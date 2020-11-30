Первый министр Шотландии из-за эпидемии откажется от ужина с родителями на Рождество

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в этом году откажется от ужина со своими родителями на Рождество, чтобы не подвергать их риску в условиях эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире программы BBC Radio 4's Today.

"Я не видела моих родителей с июля месяца. Я очень хотела бы увидеть их сегодня и на Рождество, но не хочу подвергать их риску - тем более, когда вскоре мы получим вакцину", - сказала Стерджен.

Она добавила, что они с родителями возможно встретятся на улице пообщаться и прогуляться - потому что так безопаснее, но совместного ужина дома точно не будет.

Как уже сообщалось, ранее правительство Шотландии обнародовало рекомендации и правила по празднованию Рождества в условиях эпидемии.

Согласно им, членам семьи, которые живут отдельными домохозяйствами, можно будет праздновать вместе - но компаниями не более 8 человек, не считая детей до 12 лет, и не более чем из трех домохозяйств. Встречаться в таком формате можно будет дома, на улице или в церкви.