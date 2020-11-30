Міністри країн НАТО обговорять Україну і посилення військової присутності РФ у Карабаху

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять ситуацію в Україні, Грузії, а також розширення військової присутності Росії в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

"До нас приєднаються міністри закордонних справ з Грузії та України в окремих сесіях, щоб обговорити безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та нашу підтримку для цих двох важливих партнерів", - сказав Столтенберг.

Він додав, що міністри також обговорять посилення військових позицій Росії в кількох регіонах, в тому числі на тлі подій в Нагірному Карабаху і Білорусі.

"Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети. Вона розміщує нові сили у наших сусідів від Крайньої Півночі до Лівії та Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Білорусі та Нагірному Карабаху. Тому міністри обговорять, що ще ми можемо зробити у відповідь на зростання російської військової активності", - сказав генсек.

За словами Столтенберга, міністри обговорять на відеоконференції 1-2 грудня ситуацію щодо Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який закінчується в лютому 2021 року.

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