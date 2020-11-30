Министры стран НАТО обсудят Украину и усиление военного присутствия РФ в Карабахе

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят ситуацию в Украине, Грузии, а также расширение военного присутствия России в Нагорном Карабахе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"К нам присоединятся министры иностранных дел из Грузии и Украины в отдельных сессиях, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и нашу поддержку этих двух важных партнеров", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что министры также обсудят усиление военных позиций России в ряде регионов, в том числе на фоне событий в Нагорном Карабахе и Беларуси.

"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты. Она размещает новые силы у наших соседей от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе. Поэтому министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на рост российской военной активности", - сказал генсек.

По словам Столтенберга, министры обсудят на видеоконференции 1-2 декабря ситуацию по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который заканчивается в феврале 2021 года.

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