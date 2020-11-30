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Президенту Латвії на його прохання не підвищать зарплату 

Понеділок, 30 листопада 2020, 20:16

Виконуючи прохання президента Латвії Егіла Левітса, Сейм країни ухвалив рішення в законопроєкті про рамки середньострокового бюджету на 2021-2023 роки не підвищувати зарплату президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Раніше керівництво канцелярії президента направило голові бюджетно-фінансової комісії Сейму лист із закликом на тлі нинішньої ситуації з поширенням Covid-19 не застосовувати щорічну індексацію до зарплати президента в 2021 році.

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Відповідно до рішення Сейму місячна зарплата президента не буде збільшена на 300 євро, як планувалося раніше.

Крім того, було прийнято рішення, що представницькі витрати канцелярії президента, прем'єр-міністра і міністрів також не будуть збільшені.

Президентська зарплата у проєкті бюджету складає 5960 євро на місяць.

Як повідомлялось, НАТО розгнівав кілька країн-членів ідеєю підвищення зарплат.

Альянс попросив у своїх членів більше грошей на підвищення зарплат співробітників, однак деякі країни вважають це прохання невчасним і невідповідним з огляду на удар пандемії по їхніх економіках. 

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