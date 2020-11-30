Президенту Латвии по его просьбе не повысят зарплату

Выполняя просьбу президента Латвии Эгила Левитса, Сейм страны принял решение в законопроекте о рамках среднесрочного бюджета на 2021-2023 годы не повышать зарплату президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ранее руководство канцелярии президента направило председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма письмо с призывом на фоне нынешней ситуации с распространением Covid-19 не применять ежегодную индексацию к зарплате президента в 2021 году.

Читайте также Еврокомиссия предложила рамки адекватной минимальной зарплаты в ЕС

Согласно решению Сейма, месячная зарплата президента не будет увеличена на 300 евро, как планировалось ранее.

Кроме того, было принято решение, что представительские расходы канцелярии президента, премьер-министра и министров тоже не будут увеличены.

Президентская зарплата в проекте бюджета составляет 5960 евро в месяц.

Как сообщалось, НАТО разгневал несколько стран-членов идеей повышения зарплат.

Альянс попросил у своих членов больше денег на повышение зарплат сотрудников, однако некоторые страны считают эту просьбу несвоевременной и несоответствующей - учитывая удар пандемии по их экономиках.