Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еврокомиссия: Венгрия может использовать российскую вакцину от COVID

Кремль отреагировал на идею Санду вывести российских военных из Приднестровья

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе - генсек






Президенту Латвии по его просьбе не повысят зарплату

Понедельник, 30 ноября 2020, 20:16

Выполняя просьбу президента Латвии Эгила Левитса, Сейм страны принял решение в законопроекте о рамках среднесрочного бюджета на 2021-2023 годы не повышать зарплату президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ранее руководство канцелярии президента направило председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма письмо с призывом на фоне нынешней ситуации с распространением Covid-19 не применять ежегодную индексацию к зарплате президента в 2021 году.

Читайте также
Еврокомиссия предложила рамки адекватной минимальной зарплаты в ЕС

Согласно решению Сейма, месячная зарплата президента не будет увеличена на 300 евро, как планировалось ранее.

Кроме того, было принято решение, что представительские расходы канцелярии президента, премьер-министра и министров тоже не будут увеличены.

Президентская зарплата в проекте бюджета составляет 5960 евро в месяц.

Как сообщалось, НАТО разгневал несколько стран-членов идеей повышения зарплат.

Альянс попросил у своих членов больше денег на повышение зарплат сотрудников, однако некоторые страны считают эту просьбу несвоевременной и несоответствующей - учитывая удар пандемии по их экономиках. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Коронавирус Эконом.кризис
powered by lun.ua