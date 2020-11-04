Сенатором штату США вперше в історії обрали трансгендера

Штат Делавер обрав першого в історії США сенатора, який відкрито є трансгендером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Сенатором штату обрано Сару Макбрайд, яка також стане найбільш високопоставленим трансгендером на виборній посаді в Америці.

Макбрайд, яка працювала стажером в адміністрації Обами, в даний час є чиновником в одному з районів Делавера, який підтримує демократів.

Вона відкрито виступала за права ЛГБТ, раніше працювала національним речником групи захисту прав людини.

За даними LGBTQ Victory Fund, в законодавчі органи штатів в даний час входять чотири відкрито трансгендерних людини.

Президент фонду Анніс Паркер сказала, що перемога Макбрайд "дає надію незліченній кількості трансгендерів, які шукають більш світлого майбутнього".

"Її перемога надихне більше трансгендерів піти по її стопах і балотуватися на державні посади", - сказала вона.

У США крім президентських виборів також проходять вибори на місцевому рівні в низці штатів.

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