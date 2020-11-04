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Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США

Трамп написав про свою перемогу у виборах. Твіттер позначив його допис як фейк

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Трамп написав про свою перемогу у виборах. Твіттер позначив його допис як фейк

Середа, 4 листопада 2020, 08:30

Адміністрація соціальної мережі Twitter позначила як "оманливий" допис президента США Дональда Трампа про те, що він перемагає на виборах президента, але його перемогу можуть вкрасти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В ніч на середу чинний президент Трамп зробив кілька дописів. У одному повідомив про свою "велику перемогу" і пообіцяв звернутися до нації, у іншому – попередив про те, що його перемогу можуть "вкрасти".

"Ми перемагаємо З ВІДРИВОМ, але вони намагаються ВКРАСТИ результати виборів. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити. Після закриття виборчих дільниць голосувати не можна!", - йдеться у другому дописі.

На це повідомлення негайно відреагувала адміністрація соцмережі – приховала його зміст у стрічці Трампа, додавши попередження: "Частина або весь вміст цього твіта є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах". Щоби проглянути написане президентом, користувач має додатково натиснути на повідомлення про те, що твіт Трампа є фейковим.

Реакція адміністрації Twitter обґрунтована тим, що насправді значна частина голосів надходитиме поштою після дня голосування, і їх підрахунок здатний змінити переможця виборів. Детальніше про це – у статті "Європейської правди" Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Трамп неодноразово закликав не рахувати ці додаткові голоси, оскільки цей метод найчастіше використовують прихильники його опонента, Джо Байдена.

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