Трамп написав про свою перемогу у виборах. Твіттер позначив його допис як фейк

Адміністрація соціальної мережі Twitter позначила як "оманливий" допис президента США Дональда Трампа про те, що він перемагає на виборах президента, але його перемогу можуть вкрасти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В ніч на середу чинний президент Трамп зробив кілька дописів. У одному повідомив про свою "велику перемогу" і пообіцяв звернутися до нації, у іншому – попередив про те, що його перемогу можуть "вкрасти".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

"Ми перемагаємо З ВІДРИВОМ, але вони намагаються ВКРАСТИ результати виборів. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити. Після закриття виборчих дільниць голосувати не можна!", - йдеться у другому дописі.

На це повідомлення негайно відреагувала адміністрація соцмережі – приховала його зміст у стрічці Трампа, додавши попередження: "Частина або весь вміст цього твіта є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах". Щоби проглянути написане президентом, користувач має додатково натиснути на повідомлення про те, що твіт Трампа є фейковим.

Реакція адміністрації Twitter обґрунтована тим, що насправді значна частина голосів надходитиме поштою після дня голосування, і їх підрахунок здатний змінити переможця виборів. Детальніше про це – у статті "Європейської правди" Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Трамп неодноразово закликав не рахувати ці додаткові голоси, оскільки цей метод найчастіше використовують прихильники його опонента, Джо Байдена.