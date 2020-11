Трамп написав про свою перемогу у виборах. Твіттер позначив його допис як фейк

Адміністрація соціальної мережі Twitter позначила як "оманливий" допис президента США Дональда Трампа про те, що він перемагає на виборах президента, але його перемогу можуть вкрасти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В ніч на середу чинний президент Трамп зробив кілька дописів. У одному повідомив про свою "велику перемогу" і пообіцяв звернутися до нації, у іншому – попередив про те, що його перемогу можуть "вкрасти".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!