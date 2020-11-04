Трамп написал о своей победе в выборах. Твиттер отметил его пост как фейк

Администрация социальной сети Twitter отметила как "обманчивое" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он побеждает на выборах президента, но его победу могут украсть.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ночь на среду действующий президент Трамп сделал несколько сообщений. В одном он написал о своей "великой победе" и пообещал обратиться к нации, в другом - предупредил о том, что его победу могут "украсть".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

"Мы побеждаем на расстоянии, но они пытаются украсть результаты выборов. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя!" - говорится во втором заметке.

На это сообщение немедленно отреагировала администрация соцсети - скрыла его содержание в ленте Трампа, добавив предупреждение: "Часть или все содержимое этого твита - спорно и может вводить в заблуждение относительно участия в выборах". Чтобы просмотреть написанное президентом, пользователь должен дополнительно нажать на сообщение о том, что твит Трампа - фейковый.

Реакция администрации Twitter обоснована тем, что на самом деле значительная часть голосов будет поступать по почте после дня голосования, и их подсчет способен изменить победителя выборов. Подробнее об этом - в статье "Европейской правды" Голосование по почте и "разочарованные выборщики": малоизвестные правила выборов президента США

Трамп неоднократно призывал не учитывать эти дополнительные голоса, поскольку этот метод чаще всего используют сторонники его оппонента, Джо Байдена.