Трамп написал о своей победе в выборах. Твиттер отметил его пост как фейк

Администрация социальной сети Twitter отметила как "обманчивое" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он побеждает на выборах президента, но его победу могут украсть.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ночь на среду действующий президент Трамп сделал несколько сообщений. В одном он написал о своей "великой победе" и пообещал обратиться к нации, в другом - предупредил о том, что его победу могут "украсть".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!