У Нідерландах вагон метро, що завис на скульптурі, опустили на землю

Передній вагон потяга метро, який приїхав на скульптуру китового хвоста, був піднятий з артоб’єкта за допомогою кранів у вівторок і опущений на землю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Потяг був залишений ненадійно балансуючим на хвості кита в десяти метрах над землею в ніч на понеділок, після того як протаранив захисний бар’єр на кінцевій станції міста Спейкеніссе, місті на південній околиці Роттердама.

Два великих жовтих крани працювали в тандемі у вівторок, встановлюючи ланцюги навколо передньої і задньої частини переднього вагона, щоб підтримати його. В ході операції, яка почалася на світанку і тривала до вечора, робітники також від'єднали його від іншого вагона і зняли колеса, перш ніж поїзд був повільно спущений на землю.

Поїзд був порожній у момент аварії, машиніст залишився неушкоджений.

Місцеве управління безпеки заявило, що машиніст був допитаний поліцією в понеділок в рамках розслідування причин аварії і відпущений додому.

Варто зазначити, що за операцією "звільнення" китового хвоста від вагона спостерігали десятки нідерландців – попри рекомендації сидіти вдома через коронавірус.