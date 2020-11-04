В Нидерландах зависший на скульптуре вагон метро опустили на землю

Передний вагон поезда метро, который выехал на скульптуру китового хвоста, во вторник был поднят с арт-объекта с помощью кранов и опущен на землю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Поезд был оставлен ненадежно балансирующим на хвосте кита в десяти метрах над землей в ночь на понедельник, после того как протаранил защитный барьер на конечной станции города Спейкениссе, города на южной окраине Роттердама.

Два больших желтых крана работали в тандеме во вторник, устанавливая цепи вокруг передней и задней части переднего вагона, чтобы поддержать его. В ходе операции, которая началась на рассвете и продолжалась до вечера, рабочие также отсоединили его от другого вагона и сняли колеса, прежде чем поезд был медленно спущен на землю.

Поезд был пустой в момент аварии, машинист остался невредимым.

Местное управление безопасности заявило, что машинист был допрошен полицией в понедельник в рамках расследования причин аварии и отпущен домой.

Стоит отметить, что за операцией "освобождения" китового хвоста от вагона наблюдали десятки нидерландцев – несмотря на рекомендации сидеть дома из-за коронавируса.