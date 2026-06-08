ЗМІ: у Трампа розглядають купівлю архіпелагу Чагос через стратегічну базу

Білий дім начебто розглядає план придбання архіпелагу Чагос, де розташована спільна британсько-американська військова база, що потенційно може зірвати план Великої Британії передати його Маврикію.

Про це стало відомо The Telegraph, пише "Європейська правда".

Як стверджує видання, американські посадовці підготували пропозицію, яка дозволить обійти Велику Британію та укласти власну угоду про взяття під контроль стратегічно важливої військової бази Великої Британії та США.

Це один із кількох варіантів, розроблених адміністрацією Дональда Трампа в документі, спрямованому на надання альтернатив плану прем'єр-міністра Кіра Стармера, який планує передати контроль над архіпелагом Маврикію.

Як стверджує один із американських співрозмовників, Білий дім регулярно проводить переговори з Даунінг-стріт щодо забезпечення майбутнього військової бази Дієго-Гарсія.

За даними співрозмовників, хоча придбання архіпелагу не є головним рішенням для Білого дому, ця ідея була безпосередньо висунута міністру фінансів США Скотту Бессенту, який довів це питання до відома президента Дональда Трампа.

Війна в Ірані та зростання військово-морської потужності Китаю знову посилили заклики до збереження глобальної мережі стратегічних військових баз.

Як зазначається, розташування Дієго-Гарсія дозволило б утримати Іран у зоні досяжності та здійснювати цілодобові місії бомбардувальників дальнього радіуса дії.

Відповідно, посадовці адміністрації Трампа побоюються, що передача контролю над цією територією Маврикію, який є союзником Китаю, відкриє двері для шпигунства з моря.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Угода передбачає, що Британія передасть суверенітет над територією Маврикію та платитиме в середньому $136 млн на рік за оренду спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія.

В уряді Британії тоді відповіли, що Лондон не йтиме на компроміси у питаннях національної безпеки.

У квітні Стармер відклав угоду про передання Маврикію архіпелагу Чагос.