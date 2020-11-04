США официально вышли из Парижского климатического соглашения

США, после трех лет задержки, стали первой в мире страной, которая официально вышла из Парижского климатического соглашения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Президент США Дональд Трамп анонсировал этот шаг еще в июне 2017 года, назвав этот договор плохим для американцев. Задержка с выходом связана со сложной процедурой, прописанной в договоре именно из-за опасений, что Штаты могут захотеть выйти.

Ни одна из стран-участниц не может подавать уведомление о выходе ранее чем через три года с даты ратификации - это 4 ноября 2016 года, а выход может состояться через 12 месяцев после подачи. Именно поэтому официальный выход США из договора состоялся сегодня.

Штаты еще могут вернуться к соглашению, если так решит следующий президент.

Парижское климатическое соглашение было подписано в 2015 году для совместной борьбы с рисками изменения климата. Его цель - удержать рост средней мировой температуры на уровне на уровне менее 2°C от доиндустриального уровня, а в лучшем варианте - менее 1,5°C от доиндустриального уровня.

США ответственны примерно за примерно 15% выбросов парниковых газов в мире.