У Німеччині рекорд заражень коронавірусом – майже 20 тисяч випадків за добу
Кількість зареєстрованих нових випадків коронавірусу у Німеччині за минулу добу досягла 19 990 випадків – це найбільше з початку епідемії.
Це випливає з інформації Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
Попередній антирекорд у Німеччині був зареєстрований 31 жовтня - 19 059 випадків захворювання.
За даними інституту, в цілому 597 583 людини були інфіковані Sars-CoV-2 по всій країні з початку пандемії.
Кількість смертей, пов'язаних з вірусом, зросла на 118 до 10 930 станом на четвер.
За оцінками інституту, в даний час видужало близько 391 600 людей.
Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян відповідально поставитися до жорсткого карантину, запровадженого на один місяць, щоб його можливо було зняти до Різдва.
2 листопада в країні почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.
"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування. Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".