У Німеччині рекорд заражень коронавірусом – майже 20 тисяч випадків за добу

Кількість зареєстрованих нових випадків коронавірусу у Німеччині за минулу добу досягла 19 990 випадків – це найбільше з початку епідемії.

Це випливає з інформації Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Попередній антирекорд у Німеччині був зареєстрований 31 жовтня - 19 059 випадків захворювання.

За даними інституту, в цілому 597 583 людини були інфіковані Sars-CoV-2 по всій країні з початку пандемії.

Кількість смертей, пов'язаних з вірусом, зросла на 118 до 10 930 станом на четвер.

За оцінками інституту, в даний час видужало близько 391 600 людей.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян відповідально поставитися до жорсткого карантину, запровадженого на один місяць, щоб його можливо було зняти до Різдва.

2 листопада в країні почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.

"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування. Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".