В Германии рекорд заражений коронавирусом – почти 20 тысяч случаев за сутки

Количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в Германии за минувшие сутки достигло 19 990 случаев – это больше всего с начала эпидемии.

Это следует из информации Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Предыдущий антирекорд в Германии был зарегистрирован 31 октября - 19 059 случаев заболевания.

По данным института, в общей сложности 597 583 человека были инфицированы Sars-CoV-2 по всей стране с начала пандемии.

Число смертей, связанных с вирусом, выросло на 118 до 10 930 по состоянию на четверг.

По оценкам института, в настоящее время выздоровело около 391 600 человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к жесткому карантину, введенному на один месяц, чтобы его возможно было снять до Рождества.

2 ноября в стране начался четырехнедельный частичный локдаун, направленный на замедление распространения коронавирус.

"Мягкий локдаун" предполагает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания. Кроме того, гражданам предписали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".