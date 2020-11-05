Прем’єр Камбоджі і міністри в карантині через коронахворого главу МЗС Угорщини

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен і чотири міністри опинились в карантині в четвер після того, як зустрілися з міністром закордонних справ Угорщини в той же день, коли він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Хун Сен на своїй сторінці в Facebook повідомив, що у нього негативний результат тесту, і він буде дотримуватися правил країни по коронавірусу і залишатися на карантині протягом 14 днів. Він сказав, що його дружина і 16 співробітників-охоронців і водіїв також мають негативні тести.

Міністерство охорони здоров'я Камбоджі заявило, що всі 628 осіб, які брали участь у візиті глави МЗС Угорщини, мають негативні тести, і настійно закликало всіх, хто контактував з угорською делегацією, пройти тестування і піти на карантин на два тижні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав негативний результат тесту перед від'їздом з Угорщини в понеділок, його тест був негативний і в Камбоджі.

У вівторок він відвідав Хун Сена та провів окремі зустрічі з міністром закордонних справ Праком Сохонном та міністрами торгівлі та сільського господарства. На фото зустрічей видно, що Сійярто був без маски при зустрічі з Хун Сеном і Праком Сохонном, хоча інші угорці були в масках. Прак Сохонн теж був без маски і вітав гостя рукостисканням.

Пізніше в той же день Сійярто відправився в Таїланд, де після прибуття отримав позитивний результат тесту. Він був поміщений в карантин перед від'їздом до Угорщини в середу, і всі його зустрічі в Бангкоку були скасовані. Решта членів його оточення мають негативні тести.