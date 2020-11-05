Премьер Камбоджи и министры в карантине из-за заболевшего главы МИД Венгрии

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и четыре министры оказались в карантине в четверг после того, как встретились с министром иностранных дел Венгрии в тот же день, когда он получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Хун Сен на своей странице в Facebook сообщил, что у него отрицательный результат теста, и он будет соблюдать правила страны по коронавирус и оставаться на карантине в течение 14 дней. Он сказал, что его жена и 16 сотрудников-охранников и водителей также имеют отрицательные тесты.

Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что все 628 человек, которые участвовали в визите главы МИД Венгрии, имеют отрицательные тесты, и настоятельно призвало всех, кто контактировал с венгерской делегацией, пройти тестирование и уйти на карантин на две недели.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил отрицательный результат теста перед отъездом из Венгрии в понедельник, его тест был отрицательный и в Камбодже.

Во вторник он посетил Хун Сена и провел отдельные встречи с министром иностранных дел Праком Сохонном и министрами торговли и сельского хозяйства. На фото встреч видно, что Сийярто был без маски при встрече с Хун Сеном и Праком Сохонном, хотя другие венгры были в масках. Прак Сохонн тоже был без маски и приветствовал гостя рукопожатием.

Позже в тот же день Сийярто отправился в Таиланд, где по прибытии получил положительный результат теста. Он был помещен в карантин перед отъездом в Венгрию в среду, и все его встречи в Бангкоке были отменены. Остальные члены его окружения имеют отрицательные тесты.