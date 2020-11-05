Прем'єр Бельгії: поки не буде вакцини від коронавірусу, діятимуть суворі обмеження

Заходи для стримування другої хвилі коронавірусу залишатимуться чинними на довгострокову перспективу, до запровадження вакцини.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо побачити ефект, ми повинні чітко дати зрозуміти, що це буде довготривала робота", - заявив Кроо.

Прем'єр зазначив, що в якийсь момент показники зараження впадуть, але головним завданням є те, що люди повинні дотримуватися заходів протягом тривалого періоду часу, щоб забезпечити нормалізацію ситуації в лікарнях і це займе місяці.

Речник бельгійського уряду Стівен Ван Гухт заявив, що "є надія, що перші результати випробувань вакцини будуть оголошені десь у листопаді-грудні".

Бельгія може розраховувати розпочати перші великі кампанії вакцинації "десь навесні наступного року", ймовірно, з березня по червень, сказав Гухт, додавши, що Брюссель веде переговори з Європейською комісією щодо поставок вакцин, коли вони стануть доступними.

Темпи зростання кількості нових інфекцій COVID-19 у Бельгії сповільнилися, але поки рано говорити про те, що друга хвиля у країні досягла піку, заявив уряд у понеділок, коли набули чинності нові обмеження.

У середу, вперше за два місяці, показники зараження незначно впали, згідно з даними бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.

У період з 25 по 31 жовтня за добу виявлялося в середньому 14 235 нових випадків, що є зниженням на 4% у порівнянні з тижнем раніше.

Загальна кількість підтверджених випадків у Бельгії з початку пандемії становить 452 541.