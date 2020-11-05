Премьер Бельгии: пока не будет вакцины от коронавируса, будут действовать строгие ограничения

Меры по сдерживанию второй волны коронавируса будут оставаться в силе на долгосрочную перспективу, до введения вакцины.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если мы хотим увидеть эффект, мы должны четко дать понять, что это будет длительная работа", - заявил Кроо.

Премьер отметил, что в какой-то момент показатели заражения упадут, но главной задачей является то, что люди должны соблюдать меры в течение длительного периода времени, чтобы обеспечить нормализацию ситуации в больницах и это займет месяца.

Представитель бельгийского правительства Стивен Ван Гухт заявил, что "есть надежда, что первые результаты испытаний вакцины будут объявлены где-то в ноябре-декабре".

Бельгия может рассчитывать начать первые крупные кампании вакцинации "где-то весной следующего года", вероятно, с марта по июнь, сказал Гухт, добавив, что Брюссель ведет переговоры с Европейской комиссией о поставках вакцин, когда они станут доступными.

Темпы роста новых инфекций COVID-19 в Бельгии замедлились, но пока рано говорить о том, что вторая волна в стране достигла пика, заявило правительство в понедельник, когда вступили в силу новые ограничения.

В среду, впервые за два месяца, показатели заражения незначительно упали, по данным бельгийского института здравоохранения Sciensano.

В период с 25 по 31 октября в сутки выявлялось в среднем 14 235 новых случаев, является снижением на 4% по сравнению с неделей ранее.

Общее количество подтвержденных случаев в Бельгии с начала пандемии составляет 452 541.