Кулеба про вибори у США: підтримка Вашингтоном України базується не на персоналіях

Незалежно від того, хто стане президентом Сполучених Штатів, характер відносин між США і Україною не зміниться.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві.

"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо і надалі розвивати стратегічне партнерство між Україною і США. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав міністр.

"Підтримка Сполученими Штатами України базується не на персоналіях, йдеться про системну підтримку, яку Україна має як від Демократичної, так і від Республіканської партії", - додав він.

За його словами, ніщо не змінить відносин України і США, підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку в протидії російській агресії.

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