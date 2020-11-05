Кулеба про вибори у США: підтримка Вашингтоном України базується не на персоналіях
Незалежно від того, хто стане президентом Сполучених Штатів, характер відносин між США і Україною не зміниться.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві.
"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо і надалі розвивати стратегічне партнерство між Україною і США. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав міністр.
"Підтримка Сполученими Штатами України базується не на персоналіях, йдеться про системну підтримку, яку Україна має як від Демократичної, так і від Республіканської партії", - додав він.
За його словами, ніщо не змінить відносин України і США, підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку в протидії російській агресії.
Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента
Читайте також LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа