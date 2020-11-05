Кулеба о выборах в США: поддержка Вашингтоном Украины базируется не на персоналиях

Вне зависимости от того, кто станет президентом Соединенных Штатов, характер отношений между США и Украиной не изменится.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Какой бы выбор не сделал американский народ мы будем и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство между Украиной и США. В этом нет никаких сомнений", - сказал министр.

"Поддержка Соединенными Штатами Украины базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую Украина получает как от Демократической, так и от Республиканской партии", - добавил он.

По его словам, ничто не изменит отношений Украины и США, поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку в противодействии российской агрессии.