Українка перемогла на виборах до Палати представників Конгресу США

Уродженка України Вікторія Спартц перемогла на виборах в Палату представників Конгресу США, які відбулися 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спартц балотувалася від Республіканської партії в штаті Індіана. За даними The New York Times, за неї проголосували 51,7%. Її суперниця від Демократичної партії Крістіна Гейл набирає 44,2% голосів.

Наразі пораховано 88% бюлетенів, але решта голосів вже не вплине на результат і Спартц вже оголосила про свою перемогу.

"Ми це зробили! Ми виграли 5-й округ до Конгресу від штату Індіана, і я ніколи б не досягла цього без вас! Я хочу подякувати своєму чоловікові Джейсону, дочкам, родині, друзям та всім вам, хто підтримав нашу кампанію та проголосував за мене", - написала вона у Facebook, додавши фото родини.

Спартц в Палаті представників займе місце республіканки Сьюзен Брукс, яка вийшла на пенсію.

У 2017 році Спартц обрали новим сенатором штату Індіана. Вона замінила на посаді 72-річного сенатора Люка Кенлі, який виходила на пенсію.

Вікторія Спартц переїхала до США 17 років тому. Вона отримала диплом магістра Університету Індіани і пізніше там викладала. Спартц очолювала осередок Республіканської партії округу Гамільтон.

Палата представників - нижня палата Конгресу США, яка разом з верхньою палатою — Сенатом утворює американський парламент. Ініціює і приймає федеральні закони, які діють на території всіх штатів (для приведення їх в дію потрібна також згода верхньої палати і президента).

Нижня палата має виняткове право на ініціювання законів, що стосуються податків, оголошення імпічменту посадовим особам, в тому числі президенту, і в рідкісних випадках обирати президента США.

Кожен штат США представлений в Палаті представників пропорційно населенню. Кожен представник штату займає своє місце протягом двох років та може бути переобраним необмежену кількість разів.