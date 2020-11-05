Украинка победила на выборах в Палату представителей Конгресса США

Уроженка Украины Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей Конгресса США, состоявшихся 3 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Спартц баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана. По данным New York Times, за нее проголосовали 51,7%. Ее соперница от Демократической партии Кристина Гейл набирает 44,2% голосов.

Сейчас посчитано 88% бюллетеней, но остальные голоса уже не повлияют на результат, и Спартц уже объявила о своей победе.

"Мы это сделали! Мы выиграли в 5-м округе в Конгресс от штата Индиана, и я никогда бы не достигла этого без вас, я хочу сказать спасибо своему мужу Джейсону, дочерям, семье, друзьям и всем вам, кто поддержал нашу кампанию и проголосовал за меня", - написала она в Facebook, добавив семейное фото.

Спартц в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.

В 2017 году Спартц избрали новым сенатором штата Индиана. Она заменила на посту 72-летнего сенатора Люка Кенли, который выходила на пенсию.

Виктория Спартц переехала в США 17 лет назад. Она получила диплом магистра Университета Индианы и позже там преподавала. Спартц возглавляла отделение Республиканской партии округа Гамильтон.

Палата представителей - нижняя палата Конгресса США, которая вместе с верхней палатой - Сенатом образует американский парламент. Инициирует и принимает федеральные законы, которые действуют на территории всех штатов (для приведения их в действие нужно также согласие верхней палаты и президента).

Нижняя палата имеет исключительное право на инициирование законов, касающихся налогов, объявление импичмента должностным лицам, в том числе президенту, и в редких случаях избирает президента США.

Каждый штат США представлен в Палате представителей пропорционально населению. Каждый представитель штата занимает свое место в течение двух лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.