Литва ввела карантин на три недели

Правительство Литвы приняло решение о введении всеобщего карантина, который будет действовать с 7 ноября в течение трех недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что если трехнедельный карантин не даст результата, придется усилить ограничения.

На время карантина запрещены все культурные и развлекательные мероприятия, ярмарки и тому подобное. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

В общественных местах можно будет собираться группами не более пяти человек (на похоронах - не более десяти человек). При этом необходимо соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Все взрослые и дети от шести лет должны обязательно носить маски в общественных местах.

Городской и междугородный транспорт будет перевозить пассажиров только на сидячих местах, причем расстояние между людьми должно быть не менее метра.

В то же время детские сады и начальная школа работать, а ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

За последние сутки в Литве с населением 2,7 млн обнаружили 639 новых заражений коронавируса. Высоким остается показатель 31 октября - впервые более 1000 заражений.