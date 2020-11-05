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Швеція посилює прикордонний контроль через підвищену терористичну загрозу

Четвер, 5 листопада 2020, 15:33

Швеція посилить прикордонних контроль на внутрішніх кордонах через підвищену терористичну загрозу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на видання Expressen, про це 5 листопада заявив міністр внутрішніх справ Мікаел Дамберг. 

Контроль буде посилено на півроку - з 12 листопада 2020 до 11 травня 2021 року. 

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"Рівень терористичної загрози у Швеції залишається на підвищеному рівні, і наші спільні оцінки зійшлися на тому, що прикордонний контроль необхідний", - зазначив він. 

Як зазначається в офіційному повідомленні, посилені заходи на кордоні допоможуть виявляти потенційні загрози заздалегідь і попередити ймовірні теракти. 

Однією з причин такого кроку називають проблеми з контролем на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.

Нагадаємо, в останні два тижні сталися два теракти у Франції, а 2 листопада - терористичний напад у Відні, відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

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Швеція тероризм
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