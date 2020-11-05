Швеция усиливает пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозы

Швеция усилит пограничных контроль на внутренних границах из-за повышенной террористической угрозы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Expressen, о этом 5 ноября заявил министр внутренних дел Микаэл Дамберг.

Контроль будет усилен на полгода - с 12 ноября 2020 до 11 мая 2021 года.

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"Террористическая угроза в Швеции остается на повышенном уровне, и наши совместные оценки сошлись на том, что пограничный контроль необходим", - отметил он.

Как говорится в официальном сообщении, усиленные меры на границе помогут выявлять потенциальные угрозы заранее и предупредить возможные теракты.

Одной из причин такого шага называют проблемы с контролем на внешних границах Шенгенской зоны.

Напомним, в последние две недели произошли два теракта во Франции, а 2 ноября - террористическое нападение в Вене, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство".