Швеция усиливает пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозы
Швеция усилит пограничных контроль на внутренних границах из-за повышенной террористической угрозы.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Expressen, о этом 5 ноября заявил министр внутренних дел Микаэл Дамберг.
Контроль будет усилен на полгода - с 12 ноября 2020 до 11 мая 2021 года.
"Террористическая угроза в Швеции остается на повышенном уровне, и наши совместные оценки сошлись на том, что пограничный контроль необходим", - отметил он.
Как говорится в официальном сообщении, усиленные меры на границе помогут выявлять потенциальные угрозы заранее и предупредить возможные теракты.
Одной из причин такого шага называют проблемы с контролем на внешних границах Шенгенской зоны.
Напомним, в последние две недели произошли два теракта во Франции, а 2 ноября - террористическое нападение в Вене, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство".