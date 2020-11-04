У справі про теракт у Відні затримані вихідці з Росії

Глава МВС Австрії Карл Негаммер повідомив, що за підозрою в зв'язках з нападником, який вчинив теракт у Відні, затримані громадяни декількох країн, в тому числі вихідці з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

За словами міністра, теракт у Відні насправді виконала тільки одна людина - 20-річний зловмисник. Він розповів, що поліція перевірила понад 20 тисяч відео, які надіслали люди, і теорія про одного нападника підтвердилася.

Міністр також озвучив перші подробиці про 14 затриманих у справі теракту. За словами Негаммера, їм усім від 18 до 28 років, і всі вони мають мігрантський бекграунд. Це не тільки австрійці, а й чоловіки з Бангладеш, Македонії, Туреччини та Російської Федерації.

Деякі з них мають подвійне громадянство, як нападник, який також є громадянином Північної Македонії.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в центрі Відня сталися кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

Раніше влада Австрії повідомила, що нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".