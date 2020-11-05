База даних ЄСПЛ з’явилась в україномовній версії

База даних Європейського суду з прав людини тепер доступна з україномовним інтерфейсом.

Про це повідомив уповноважений у справах Європейського суду з прав людини і заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook, пише "Європейська правда".

За його словами, робота над впровадженням україномовної версії бази тривала практично чотири роки.

База даних HUDOC забезпечує доступ до постанов і рішень Великої палати, палати та комітетів, переданих справ, консультативних висновків тощо, рішень та доповідей Європейської комісії з прав людини та резолюцій Комітету міністрів РЄ.

Нагадаємо, серед скарг, що зареєстровані у Європейському суді з прав людини та чекають на вирішення, майже 15% містять звинувачення проти української держави.

У середині квітня Кабінет міністрів створив комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.