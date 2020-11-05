Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії за добу майже пів тисячі смертей, 34,5 тис. заражених коронавірусом

Спостерігачі ОБСЄ: заяви Трампа після виборів підривають віру в демократію

У Польщі другий день поспіль антирекорд заражень – понад 27 тисяч випадків

Українка перемогла на виборах до Палати представників Конгресу США






База даних ЄСПЛ з’явилась в україномовній версії

Четвер, 5 листопада 2020, 16:23

База даних Європейського суду з прав людини тепер доступна з україномовним інтерфейсом. 

Про це повідомив уповноважений у справах Європейського суду з прав людини і заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook, пише "Європейська правда". 

За його словами, робота над впровадженням україномовної версії бази тривала практично чотири роки. 

 

База даних HUDOC забезпечує доступ до постанов і рішень Великої палати, палати та комітетів, переданих справ, консультативних висновків тощо, рішень та доповідей Європейської комісії з прав людини та резолюцій Комітету міністрів РЄ. 

Нагадаємо, серед скарг, що зареєстровані у Європейському суді з прав людини та чекають на вирішення, майже 15% містять звинувачення проти української держави.

У середині квітня Кабінет міністрів створив комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄСПЛ
powered by lun.ua