База данных ЕСПЧ появилась в украиноязычной версии

База данных Европейского суда по правам человека теперь доступна с украиноязычным интерфейсом.

Об этом сообщил уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека и заместитель министра юстиции Иван Лищина в Facebook, пишет "Европейская правда".

По его словам, работа над внедрением украиноязычной версии базы продолжалась практически четыре года.

База данных HUDOC обеспечивает доступ к постановлениям и решениям Палаты, палаты и комитетов, переданных дел, консультативных заключений и т.п., решений и докладов Европейской комиссии по правам человека и резолюций Комитета министров СЕ.

Напомним, среди жалоб, зарегистрированных в Европейском суде по правам человека и ожидающих решения, почти 15% содержат обвинения против украинского государства.

В середине апреля Кабинет министров создал комиссию по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.