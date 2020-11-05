Угорщина додатково обмежила в’їзд через комендантську годину

Угорщина ввела додаткові обмеження на в’їзд у зв’язку з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з поширенням COVID-19 на території країни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Угорські прикордонники повідомили ДПСУ про введення комендантської години на території Угорщини з 01:00 до 06:00 за київським часом.

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Під час цього часового обмеження в'їзд в Угорщину буде дозволено винятково особам, які прямують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини.

Також в’їхати зможуть особи, що прямують з метою працевлаштування за наявності відповідних документів, та особи, що прямують до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

ДПСУ нагадує, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

3 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у повертає надзвичайний стан і вводить комендантську годину через ситуацію з коронавірусом.