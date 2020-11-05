Венгрия дополнительно ограничила въезд из-за комендантского часа

Венгрия ввела дополнительные ограничения на въезд в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 на территории страны.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Венгерские пограничники сообщили ГПСУ о введении комендантского часа на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 по киевскому времени.

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Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии.

Также въехать смогут лица, следующие с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов, и лица, которые направляются к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.

Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

ГПСУ напоминает, что такие лица должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

3 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в возвращает чрезвычайное положение и вводит комендантский час из-за ситуации с коронавирусом.