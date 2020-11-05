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Щодо ексмонарха Іспанії почали розслідування через незадекларовані грошові подарунки

Четвер, 5 листопада 2020, 18:07

Прокуратура почала розслідування щодо колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса за підозрою у тому, що він не задекларував кошти, ймовірно отримані від мексиканського бізнесмена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє іспанська El Pais.

Кошти могли бути отримані від його друга, мексиканського бізнесмена Аллена Сангінеса-Краузе у період з 2016 до 2018 року. Суму цих переказів поки не називають. 

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Розслідування має встановити, чи кошти були перераховані королеві як подарунок, чи просто як переказ. Це має значення з юридичної точки зору, тому що від цього залежить, чи буде йтися про порушення законодавства про декларування подарунку, чи несплату податку на дохід. 

У першому випадку дії вважатимуться порушенням, якщо сума грошового подарунку перевищує 278,7 тисяч євро, у другому - 275,7 тисяч євро. 

Нагадаємо, влітку колишній король Іспанії Хуан Карлос залишив країну на тлі розслідування про корупцію. Згодом стало відомо, що він перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Детальніше читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.



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