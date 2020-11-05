Против экс-монарха Испании начали расследование за незадекларированные денежные подарки

Прокуратура начала расследование в отношении бывшего короля Испании Хуана Карлоса по подозрению в том, что он не задекларировал средства, вероятно полученные от мексиканского бизнесмена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает испанская El Pais.

Средства могли быть получены от его друга, мексиканского бизнесмена Аллена Сангинеса-Краузе в период с 2016 до 2018 года. Сумму переводов пока не называют.

Расследование должно установить, были средства перечислены королю в качестве подарка, или просто как перевод. Это имеет значение с юридической точки зрения, так как от этого зависит, будет идти речь о нарушении законодательства о декларировании подарка, или о неуплате налога на доход.

В первом случае действия будут считаться нарушением, если сумма денежного подарка превышает 278,7 тысяч евро, во втором - 275,7 тысяч евро.

Напомним, летом бывший король Испании Хуан Карлос покинул страну на фоне расследования о коррупции. Впоследствии стало известно, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подробнее читайте в статье Побег по-королевски: какой будет цена коррупционного скандала вокруг испанского монарха.