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Ключовий штат у США призупинив публікацію результатів виборів, не дорахувавши 14 тисяч голосів

П'ятниця, 6 листопада 2020, 08:07

Штат Джорджія на ніч призупинив оголошення результатів голосування на виборах президента США, хоча порахувати лишилося трохи більше 14 тисяч бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За останніми даними, у Джорджії лишилося порахувати 14 097 голосів.

Переважна більшість цих голосів має бути порахована у передмістях Атланти (райони Ґвіннетт та Клейтон), де Байден має дуже високу підтримку, а частка голосів за нього у поштових бюлетенях сягає 80%.

Президент Трамп поки випереджає свого суперника Джо Байдена у цьому штаті на 1805 голосів.

Підрахунок в одному з пробайденівських передмість триває і вночі:

Перемога у штаті Джорджія забезпечує кандидату 16 голосів виборників.

Раніше Дональд Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу.

Він також  пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден

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