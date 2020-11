Ключовий штат у США призупинив публікацію результатів виборів, не дорахувавши 14 тисяч голосів

Штат Джорджія на ніч призупинив оголошення результатів голосування на виборах президента США, хоча порахувати лишилося трохи більше 14 тисяч бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За останніми даними, у Джорджії лишилося порахувати 14 097 голосів.

Переважна більшість цих голосів має бути порахована у передмістях Атланти (райони Ґвіннетт та Клейтон), де Байден має дуже високу підтримку, а частка голосів за нього у поштових бюлетенях сягає 80%.

Президент Трамп поки випереджає свого суперника Джо Байдена у цьому штаті на 1805 голосів.

Підрахунок в одному з пробайденівських передмість триває і вночі:

I’m here in Clayton County, where Democrats usually win 80+% of the vote. Results are starting to trickle in as ballots are being counted at 1:07am. There are are approx 4,000 ballots to be counted here. pic.twitter.com/dkaJlubWKo