Ключевой штат в США приостановил публикацию результатов выборов, не досчитав 14 тысяч голосов

Штат Джорджия на ночь приостановил оглашение результатов голосования на выборах президента США, хотя посчитать осталось чуть более 14 тысяч бюллетеней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По последним данным, в Джорджии осталось посчитать 14 097 голосов.

Подавляющее большинство этих голосов должно быть посчитано в пригородах Атланты (районы Гвиннетт и Клейтон), где Байден имеет очень высокую поддержку, а доля голосов за него в почтовых бюллетенях достигает 80%.

Президент Трамп пока опережает своего соперника Джо Байдена в этом штате на 1805 голосов.

Победа в штате Джорджия обеспечивает кандидату 16 голосов выборщиков.

Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в "махинациях" с голосами и попытках украсть его победу.

Он также пообещал оспорить результаты выборов в штатах, где победу одержал его оппонент Джо Байден