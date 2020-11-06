У Німеччині проходять обшуки у зв’язку з терактом у Відні

Німецькі правоохоронні органи проводять обшуки за кількома адресами, оскільки сліди теракту у Відні ведуть до Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

Cлідчі з Федерального управління кримінальної поліції з ранку п'ятниці обшукують квартири кількох ісламістів. Йдеться про чотирьох людей з Оснабрюка, Касселя та району Піннеберг, з якими австрійський терорист, ймовірно, підтримував контакти.

Федеральна прокуратура в Карлсруе хоче з'ясувати, чи мають ці люди якесь відношення до нападу. Поки проти них не ведеться жодного розслідування.

Процедура, розпочата федеральним прокурором у зв'язку з нападом у Відні, все ще триває.

Згідно з інформацією SPIEGEL, два ісламісти з Оснабрюка тільки в липні відвідали Куйтіма Ф. протягом декількох днів у його квартирі в Австрії. Австрійська влада, ймовірно, знала про цю зустріч.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в центрі Відня сталися кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

Раніше влада Австрії повідомила, що нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".