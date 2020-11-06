В Германии проходят обыски в связи с терактом в Вене

Немецкие правоохранительные органы проводят обыски по нескольким адресам, поскольку следы теракта в Вене ведут в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

Следователи из Федерального управления криминальной полиции с утра пятницы обыскивают квартиры нескольких исламистов. Речь идет о четырех людях из Оснабрюка, Касселя и района Пиннеберг, с которыми австрийский террорист, вероятно, поддерживал контакты.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ хочет выяснить, имеют ли эти люди какое-то отношение к нападению. Пока против них не ведется никакого расследования.

Процедура, начатая федеральным прокурором в связи с нападением в Вене, все еще продолжается.

Согласно информации SPIEGEL, два исламисты из Оснабрюка только в июле посетили Куйтіма Ф. в течение нескольких дней в его квартире в Австрии. Австрийские власти, вероятно, знали об этой встрече.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошли несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека – две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.

Ранее власти Австрии сообщили, что нападавший был осужден за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".