Дания изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила об особых ограничениях для более чем 280 тысяч человек на севере страны после того, как у людей была обнаружена мутированная версия коронавируса, связанная с норковыми фермами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.

"С сегодняшнего дня гражданам семи районов Северной Ютландии настоятельно рекомендуется оставаться в своем районе, чтобы предотвратить распространение инфекции", - сказала Фредериксен.

Бары и рестораны также будут закрыты, жителям других регионов страны запрещается посещать закрытые регионы. "Мы просим вас в Северной Ютландии сделать что-то совсем экстраординарное", - сказал Фредериксен, говоря о "реальном закрытии" региона.

Общественный транспорт в регионе будет закрыт, междугородные автобусы и поезда не будут останавливаться.

Школьники в семи муниципалитетах, которые учатся в классах с пятого по восьмой, будут посещать уроки удаленно. Обучение молодежи, включая экзамены, будет проводиться полностью онлайн, а посещаемость высших учебных заведений, таких как университеты, будет снижена на 50%.

Культурные и спортивные объекты, такие как тренажерные залы, бассейны, парки развлечений, зоопарки, театры, музеи, библиотеки и кинотеатры, будут закрыты, хотя открытые площадки для занятий спортом останутся открытыми.

Региональное управление здравоохранения Северной Ютландии готовится к массовому тестированию 280 000 жителей пострадавших районов.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Мутация уже обнаружена у 12 человек - 11 случаев в Северной Ютландии, один - в другом регионе.

Дания уже около полугода пыталась бороться со вспышками коронавируса на норковых фермах. В конце октября начали выбраковка не менее 2,5 млн норок на севере страны после того как коронавирус был зарегистрирован минимум на 63 фермах.