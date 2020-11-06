Соратниці Тихановської продовжили арешт до початку січня

Марії Колесниковій, яка є членом президії Координаційної ради білоруської опозиції, продовжили арешт до початку січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Віктора Бабарика, екскандидата на посаду президента Білорусі, у штабі якого працювала Колесникова.

"Марії Колесниковій продовжили термін тримання під вартою до 8 січня", - йдеться у повідомленні.

Суд відмовився задовольнити прохання захисту та випустити її з СІЗО під домашній арешт. Для самого Бабарико термін тримання під вартою продовжили до 18 січня.

Нагадаємо, 7 вересня соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали у центрі Мінська. Невдовзі ще двоє її колег - Антон Родненков та Іван Кравцов - перестали виходити на зв’язок.

Наступного дня опозиціонери прибули в Україну - окрім Колесникової. Антон Родненков та Іван Кравцов на пресконференції розповіли, що вона порвала на кордоні свій паспорт, щоб уникнути примусового вивезення з країни.

Марію Колесникову та її колегу, адвоката Максима Знака звинувачують за ч. 3 ст. 361 кримінального кодексу - "заклики до дій, що спрямовані на завдання шкоди зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній недоторканості".