Соратнице Тихановской продлили арест до начала января
Марии Колесниковой, которая является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, продлили арест до начала января.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусское "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Виктора Бабарико, экс-кандидата на пост президента Беларуси, в штабе которого работала Колесникова.
"Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 января", - говорится в сообщении.
Суд отказался удовлетворить просьбу защиты и выпустить ее из СИЗО под домашний арест. Для самого Бабарико срок содержания под стражей продлили до 18 января.
Напомним, 7 сентября соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска. Вскоре еще двое ее коллег - Антон Родненков и Иван Кравцов - перестали выходить на связь.
На следующий день оппозиционеры прибыли в Украину - кроме Колесниковой. Родненков и Кравцов на пресс-конференции рассказали, что она порвала на границе свой паспорт, чтобы избежать принудительного вывоза из страны.
Марию Колесникову и ее коллегу, адвоката Максима Знака обвиняют по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса - "призывы к действиям, направленные на причинение вреда внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности".