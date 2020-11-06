ЄС включив до санкційного списку 8 міністрів уряду Сирії

Євросоюз включив до санкційного списку вісім новопризначених міністрів уряду Башара аль-Асада.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Рада вирішила додати вісім представників сирійського режиму до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС щодо Сирії - у зв’язку з їхнім нещодавним призначенням на міністерські посади", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього рішення загальна кількість осіб у санкційному списку зростає до 288 осіб. На них поширюється заборона поїздок та замороження активів. Окрім того, заморожені активи також 70 юридичних осіб.

Останній раз перед цим список розширювався у жовтні. Тоді до нього внесли сім осіб.

Санкції ЄС проти режиму Асада були запроваджені у 2011 році у відповідь на жорстокі репресії проти цивільного населення.

До санкційного списку потрапили компанії та підприємці, які пов’язані з режимом Асада і мають прибуток з військової сфери. На додачу санкції ЄС включають заборону імпорту нафти, обмеження інвестицій, замороження активів сирійського центального банку у ЄС та обмеження на продаж обладнання й технологій, які можуть використовуватся для внутрішніх репресій або перехоплення телефонної та електронної комунікації.